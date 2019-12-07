Ekonomi Değeri 2 trilyon doları aşacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Aramco'nun değeri 2 trilyon doları aşacak!

Değeri 2 trilyon doları aşacak!

Gelecek hafta Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayacak olan Aramco'nun hakka arzını değerlendiren Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, milli petrol şirketinin piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Saudi Aramco, IPO kapsamında, yatırımcılardan hisse başına 32 Suudi riyali teklif aldı.
Saudi Aramco, IPO kapsamında, yatırımcılardan hisse başına 32 Suudi riyali teklif aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona eren toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan bin Selman, Aramconun ilk halka arzı (IPO) konusunda değerlendirmelerde bulundu.

2 TRİLYON DOLARI AŞACAK

IPO kapsamında önceki gün nihai hisse fiyatı belli olan ve piyasa değeri 1,7 trilyon doları aşan Aramco'nun gelecek hafta Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem görmeye başlayacak olmasına işaret eden Abdülaziz bin Selman, "Aramconun piyasa değeri yakında 2 trilyon dolardan fazla olacak. Herkes bunun olacağına emin olabilir." ifadelerini kullandı.

  • Prens bin Selman ayrıca, Aramconun nihai hisse fiyatının açıklanması hakkında ise "Kariyerimdeki en gururlu gündü" yorumunda bulundu.

Saudi Aramco, IPO kapsamında, yatırımcılardan hisse başına en yüksek miktar olarak belirlenen 32 Suudi riyali (8,53 ABD doları) teklif alırken, şirket 25,59 milyar dolar gelir elde etti.

Aramco bu sonuçla, Çinli e-Ticaret devi Alibaba'nın 2014'te New York Borsası'nda düzenlenen IPO'sunda elde edilen 21,8 milyar dolarlık geliri geride bırakarak, bu alanda rekor kırmış oldu.

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