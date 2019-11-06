Demir İpek Yolu için büyük gün

"Tek Kuşak Tek Yol” inisiyatifi çerçevesinde Çin’den Avrupa’ya Marmaray tüp geçidini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük trenine ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile önemli iş birlikleri sağladık” dedi.

Fatih Erdoğan

MARMARAY’I KULLANACAK

Erdoğan, 2018 yılı itibarıyla başladıkları çalışmaların, gelinen aşamada artık meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Çin’den yola çıkıp yaklaşık 11 bin 500 kilometre gidip, ülkemizden geçip Prag’da neticelenecek bir taşımadan bahsediyoruz. Bu trende 42 konteynerde elektronik eşya taşınacak. Bu taşımanın en önemli özelliklerinden birisi Marmaray tüp geçidinden geçecek ilk yük treni özelliğini taşımasıdır. Bu taşımanın Türkiye parkurunun taşıyıcısı biziz ve bunun gururunu yaşıyoruz.”

ORTA KORİDOR’UN BAŞLANGICI

Fatih Erdoğan, Türkiye’nin jeopolitik önemine işaret ederek, “Avrupa Birliği’nde taşımadaki demir yolu payının yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 5 olduğunu görerek önemli fırsatlar olduğunu fark ettik. En önemli çalışmalarımızı demir yolu taşımacılığı üzerine yaptık. Ülkemizin taşımada bir transit merkez haline gelebilmesi için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin ihracat stratejileri kapsamında yapabileceğimiz önemli katkılar olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye’yi transit merkez haline getirmeyi, ekonomiye ihracat anlamında katkı sağlamayı ve maliyetleri düşürerek enflasyonla mücadeleye destek sunmayı hedeflediklerini aktardı.