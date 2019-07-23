Ekonomi Demir İpek Yolu ticarete ivme katacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Demir İpek Yolu ticarete ivme katacak

MÜSİAD Lojistikte Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Ticaret Yollar Komite Başkanı Yayman, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının açılması ile Anadolu'daki ihracatçılarımız, mallarını bu hat üzerinden Rusya'ya, Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Türk Cumhuriyetlere ve Çin'e daha hızlı ve daha ekonomik koşullarda gönderebilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı.
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı.

Kamuoyunda "Demir İpek Yolu" olarak bilinen Bakü Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattının hizmete girmesi, Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ticarete ivme katacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Ekim 2017'de açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı, bugün gerçekleştirilecek seferle ilk ihracatını gerçekleştirecek.

BTK demir yolu hattı ile Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki yük taşımacılığının hızlanması ve ticaret potansiyelinin artması sağlanacak.

"Ülkemize optimum fayda sağlayacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Lojistikte Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Ticaret Yollar Komite Başkanı Ahmet Yayman, BTK demir yolu hattının Türkiye'nin uluslararası ölçekte ticaret hacminin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Demir yolu hattının bölgedeki ticareti canlandıracağını belirten Yayman, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının açılması ile Anadolu'daki ihracatçılarımız, mallarını bu hat üzerinden Rusya'ya, Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Türk Cumhuriyetlere ve Çin'e daha hızlı ve daha ekonomik koşullarda gönderebilecek. Ayrıca, proje ile kış aylarında uzayan transit süreleri çözüme kavuşacak ve demir yolu hattı, ihracatçılarımıza avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

BTK hattı ile taşıma ücretlerinin düşeceğini ve bu durumun ihracatçıların satacağı malların çeşitlenmesine yol açacağını vurgulayan Yayman, "Proje, taşımacılıkta tonajların artmasına yol açacak ve yönetilebilir transit süreleri ile ülkemize optimum fayda sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye'den dolu giden vagonlar dönüşlerde de dolu geleceği için navlun fiyatlarında denge oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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"Azerbaycan-Türkiye ticaretinde bu demir yolunun ciddi faydası olacaktır"

MÜSİAD Azerbaycan Bakü Başkanı Abdurrahman Uzun da projenin 3 ülkenin ekonomisine sağlayacağı faydanın net olarak görüleceği bir döneme girildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan-Türkiye ticaretinde bu demir yolunun ciddi faydası olacaktır. Ancak bundan daha önemli olan, yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bir an önce hayata geçmesidir. 2014 yılından beri Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı ihracat rakamı yüzde 65 azalmıştır. Bu dönemde BDT ülkelerinden gelen mallara karşı Türk malları ciddi dezavantajlı durumdadır. Türkiye aleyhine olan bu durumun bir an önce ortadan kalkması iki ülke için de önem arz etmektedir. Anlaşma, Azerbaycan tüketicisinin daha kaliteli ürünleri daha ucuza tüketmelerini sağlayacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari hedeflere ulaşılabilmesi için bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi, BTK demir yolu hattı projesinin verimliliğini de katbekat artıracaktır."

"Var olan ticareti daha iyi noktalara taşıyacak"

MÜSİAD Gürcistan Tiflis Başkanı Mustafa Özgür Yücel ise iki dost ve kardeş ülke arasında yapılan bu yatırımın var olan ticareti daha iyi noktalara taşıyacağını aktardı.

Türkiye ile Gürcistan arasında halihazırda 1,5 milyar doların üzerinde ticaret hacmi bulunduğunu belirten Yücel, BTK demir yolu hattı projesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ticaret hacmi 3 milyar dolar olmalı" şeklinde koyduğu hedefin gerçekleşmesine yardımcı olacağını vurguladı.

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