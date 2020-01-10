Demir yoluna yatırım sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarını 2003'te devlet politikası haline getirdiklerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeleri art arda hayata geçirdiklerini anlatarak, 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurguladı. TCDD Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısında konuşan Turhan, 2023 hedefleri doğrultusunda demir yolu yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizerek, "5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demir yolu uzunluğuna ulaşacağız. Geleceğe güvenle ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

YHT İLE 54 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin, 2009'da Ankara-Eskişehir hattının hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile tanıştığını belirterek, hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 40'ına ulaştırdıklarını bildiren Turhan, YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi. Turhan, vatandaşların geçen 60 senede "kaçırdığı treni" YHT ile yakalamasını sağladıklarını ifade ederek, "Demir yollarımız, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi altın yıllarını yaşamaya başladı" dedi.

2003'te 2 bin 82 kilometre yani yüzde 19 olan elektrikli hat uzunluğunu ise yüzde 176 artırarak 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını, 785 kilometrede de çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

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REKABET GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ

Elektrikli ve sinyalli hat oranını 2023'e kadar yüzde 77'ye ulaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Cahit Turhan, "Lojistik merkezlerle sanayicimize, kara yolu, demir yolu, deniz yolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanı da sunmaya başladık" dedi. Turhan, planlanan 25 lojistik merkezin tamamlandığında, sektöre 72,6 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanı ile 16,2 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası sağlayacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar 9 lojistik merkezi işletmeye aldık. Yapımları tamamlanan Mersin (Yenice), Konya (Kayacık) lojistik merkezleri bu yıl hizmete açacağız" dedi.