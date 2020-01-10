Ekonomi Demir yoluna yatırım sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Demir yoluna yatırım sürecek

2023 hedefleri doğrultusunda demir yolu yatırımlarına devam edeceklerinin mesajını veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demir yolu uzunluğuna ulaşacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Turhan (orta)
Cahit Turhan (orta)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yollarını 2003'te devlet politikası haline getirdiklerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeleri art arda hayata geçirdiklerini anlatarak, 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurguladı. TCDD Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısında konuşan Turhan, 2023 hedefleri doğrultusunda demir yolu yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizerek, "5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demir yolu uzunluğuna ulaşacağız. Geleceğe güvenle ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

YHT İLE 54 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin, 2009'da Ankara-Eskişehir hattının hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile tanıştığını belirterek, hızlı ve modern seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfusunun yüzde 40'ına ulaştırdıklarını bildiren Turhan, YHT ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi. Turhan, vatandaşların geçen 60 senede "kaçırdığı treni" YHT ile yakalamasını sağladıklarını ifade ederek, "Demir yollarımız, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi altın yıllarını yaşamaya başladı" dedi.

2003'te 2 bin 82 kilometre yani yüzde 19 olan elektrikli hat uzunluğunu ise yüzde 176 artırarak 5 bin 753 kilometreye ulaştırdıklarını, 785 kilometrede de çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

REKABET GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ

  • Elektrikli ve sinyalli hat oranını 2023'e kadar yüzde 77'ye ulaştırmayı amaçladıklarının altını çizen Cahit Turhan, "Lojistik merkezlerle sanayicimize, kara yolu, demir yolu, deniz yolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanı da sunmaya başladık" dedi. Turhan, planlanan 25 lojistik merkezin tamamlandığında, sektöre 72,6 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanı ile 16,2 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası sağlayacaklarını anlatarak, "Bugüne kadar 9 lojistik merkezi işletmeye aldık. Yapımları tamamlanan Mersin (Yenice), Konya (Kayacık) lojistik merkezleri bu yıl hizmete açacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de
EKONOMİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de
Trumpa İran freni

Trump'a İran freni

Temsilciler Meclisi'nden İran'a yönelik askeri eylemlere kısıtlama kararı.
İran: ABD yalan üretiyor

İran: ABD yalan üretiyor

Rebii: ABD'nin algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır.
Uçağın vurulma anı

Uçağın vurulma anı

İran, füzesi ile düşürüldüğü iddia edildi.
Üç ülke <br>İran'ı işaret etti

Üç ülke
İran'ı işaret etti

Sivil uçak füzeyle düşürülmüş olabilir.
Ateşkesi reddetti

Ateşkesi reddetti

​Hafter, saldırılarına devam edeceğini açıkladı.
Tansiyon düşmüyor

Tansiyon düşmüyor

​Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü.

Hac kura <br>sonuçları açıklandı

Hac kura
sonuçları açıklandı

Kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İngiltere onayladı

İngiltere onayladı

Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki liderin gündeminde kritik konular vardı.
Çözülme <br>devam ediyor

Çözülme
devam ediyor

​5 terörist sınır kapısında teslim oldu.
BIST 100'de <br>yeni rekor

BIST 100'de
yeni rekor

Son 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Canlı yayında <br>kendini yalanladı

Canlı yayında
kendini yalanladı

"Ben depremi tetikler demedim"
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

Barış Pınarı'nda şehit olan 4 kahramana son veda.
Seferler <br>yeniden başlıyor

Seferler
yeniden başlıyor

​THY, Irak ve İran uçuşlarını iptal etmişti.
Vicdanınızın sesine kulak verin

Vicdanınızın sesine kulak verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli atama kura töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.