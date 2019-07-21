Deneyap’ta ders başladı

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ne geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler yoğun ilgi gösteriyor. Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon’da eş zamanlı olarak verilen eğitimlere, yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı. Ders başı yapan öğrenciler, robotik ve kodlamadan, elektronik programlamaya kadar birçok alanda eğitim alıyor. 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde atölyeler hızlı bir şekilde açılacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Deneyap Atölyeleri kuruluyor. Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getirdi. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

2020 SONUNDA TÜM TÜRKİYE’DE

Deneyap eğitim modeli, iki ayrı yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, üretken düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşmuş olacak.

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UYGULAMALI SINAV

Deneyap’ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 17 Mart’ta yapıldı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, 5 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dahilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

Atölyeleri doldurdular



Sınavları başarıyla geçen, 12 ilden bin 920 öğrenci, 16 Temmuz’da Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni doldurdu. 31 Ağustos’a kadar sürecek olan dersler, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grupta tam gün olarak planlandı. Eğitimin ilk yılında geleceğin teknoloji yıldızlarına “Tasarım ve Üretim”, “Robotik ve Kodlama” ve “Elektronik Programlama” konularında temel eğitim verilecek. Temel eğitimin ardından “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, eğitimlerine geçilecek. 3 alanda eğitim alarak uzmanlaşacak gençler, her ders dönemi sonunda bir proje geliştirecek. Öğrenciler takımlar halinde, ikinci yılın sonunda belirledikleri proje fikrini hayata geçirmek için çalışacak. 3 yıllık eğitimin ardından geliştirilen projeler özel bir etkinlikte sunulacak.

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