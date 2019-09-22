Ekonomi Dengelenme sürecinde sınıfı geçtik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dengelenme sürecinde sınıfı geçtik

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin dirençli ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Batman'da konuşan Aydın, “Söylenti ve algı operasyonları boşa çıkarıldı. Dengelenme süreci başarıyla atlatıldı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Aydın
Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), aylık ekonomi değerlendirme toplantısını bu ay Batman’da gerçekleştirdi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın toplantıda konuşmasına “Hamdolsun yeni ekonomi programı etkilerini gösterdi ve ülkemiz çok ciddi şekilde dengelenme sürecini başarıyla atlattı. Bütün söylentiler ve algı operasyonları, güçlü ekonomi yapımızla boşa çıkarıldı” sözleriyle başladı. Türkiye ekonomisinin çok dirençli ve çok güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Aydın, “Türkiye, küresel ekonominin daraldığı bir ortamda bir taraftan FETÖ ile mücadele etti, bir taraftan kaçan 3 milyon Suriyeliye kucak açtı, bir taraftan da yerel seçim süreci yaşadı. Ülke ekonomisi sürekli algı operasyonlarıyla sınandı” şeklinde konuştu.

BAŞARAMADILAR

Döviz üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştıklarına da dikkat çeken Aydın, “Bu süreçte ‘Ekonomi kötüye gidiyor, Türkiye’ye yatırım yapmayın, mevcut yatırımları çekin’ söylemlerinin yanı sıra ‘S400 nedeniyle yaptırım uygulanacak, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşları bizi bitirecek’ türünde sürekli üzerimize oynadılar. Buna rağmen bu konudaki rüştümüzü ispatladı” değerlendirmesinde bulundu. Vali Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurulduğu dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu şartlara işaret ederek, bugün Türkiye'de kişi başına milli gelirin 10 bin dolara ulaştığını söyledi.

BAHARA YENİDEN KAVUŞACAĞIZ

  • Fotoğraf: Arşiv
  • “Yarınların inşası adına dengelenme sürecinin sonrasında beklenilen, özlenilen bahara yeniden kavuşacağız” diyen Aydın, iş dünyası olarak bundan hiç şüphe duymadıklarını söyledi. Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Zira ülkemizin potansiyeli, gücü, kuvveti bunu ziyadesiyle yapabilecek kapasiteye sahip. OECD bile Türkiye ile ilgili daralma tahminini revize etmek zorunda kaldı. Ekonomimizdeki bu dengelenme sürecindeki başarımız sürekli aleyhimizde açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'i bile Türkiye ekonomisini takdir eder bir açıklama yapmak zorunda bıraktı.”

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