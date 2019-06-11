Ekonomi Denizler kendi rengine dönecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Denizler kendi rengine dönecek

Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan sıfır atık uygulamasına denizler de dahil edildi. “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında dalgıçlar İstanbul Boğazı’nda dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yaptı. Erdoğan, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanmasını hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan ve Murat Kurum denizden çıkarılan yabancı maddeleri inceledi.
Emine Erdoğan ve Murat Kurum denizden çıkarılan yabancı maddeleri inceledi.

Atıkların kaynağında ayrıştırılıp ülke ekonomisine yeniden kazandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen sıfır atık uygulamasına denizler ve su kaynakları da dahil edildi. Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında dün İstanbul Boğazı'nda Su Altı Federasyonuna bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliği ve deniz süpürgeleri ile kıyı temizliği yapılmasıyla başladı.

MAALESEF PLASTİK BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ

Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Mavi” adı verilen proje ile artık suların da atıklardan temizleneceğini söyledi. Erdoğan, “Üzülerek söylüyorum ki bizler plastik bir çağda yaşıyoruz. Plastiklerle çepçevre kuşatılmış durumdayız. Eko sistem büyük yaralar alıyor. Atıklar besin zincirini de tehlikeye atılıyor. Deniz çöplerinin yüzde 80'i de karadan geliyor. Çöpleri kaynağında ayrıştırmak kadar çöpün oluşmasını da engellemek gerekiyor” dedi. Bütün tüketicilere ve sivil toplum örgütlerine çöpün oluşumuna engel olma çağrısında bulunan Erdoğan, “Temizlemektense kirletmemenin daha kolay olduğunu öğretmeliyiz. Denizler çöple doldurmak için değil bakarken keyif almak içindir. Yaz aylarına girdik. Tatillerle vatandaşlar deniz kenarlarına sahillere gidecek. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Sahillerde çöp bırakmamaya özen gösterelim” diye konuştu.

20 MİLYARLIK TASARRUF

Proje kapsamında 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi: Yüzlerle çevre aktivitesini yıl boyunca yapacağız. Yıllık 20 milyar tasarruf 100 bin istihdam öngörüyoruz. Valilerimiz de yıl boyunca yönetmeliklere uyacaktır.

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50 bin ton atık toplanacak

Projeyle Türkiye’nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projeye Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları da destek verecek. Hedef, yaz sonuna kadar 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması. Emine Erdoğan, kıyıların, tatilci ve piknikçilerle birlikte temizleneceğini aktardı.

  • ‘Sıfır Atık Mavi’ sözü verdiler
  • Projenin toplumun her kesimine yayılması için sanat, spor, akademi dünyasından isimlerin desteğinin alınması sağlanacak. Projeye destek verenlerden “Sıfır Atık Mavi Sözü” vermeleri istenecek. Ayrıca, kıyı bölgelerindeki oteller ve konaklama merkezlerinde, özellikle plajlara tek kullanımlık plastikler ve diğer çöplerin bırakılmasının engellenmesi, marina, limanlar, yük ve yolcu gemilerinden kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesi, tatilci ve piknikçilerin kıyılar ve su kenarlarını temiz bırakmaları ve atıkların hep birlikte toplanması da amaçlanıyor.

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