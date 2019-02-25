Denizlerin yerli gücü görücüye çıktı

Türkiye'nin en önemli sanayi şirketlerinden biri olan TÜMOSAN, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara araçları için uzun yıllardır motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle oluşturduğu yerli deniz motoru ailesinin ilk versiyonunu CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda sergiledi.

%100 YERLİ MOTOR

Motor tahrik ve aktarma organları ile benzeri teçhizatı üretmek amacıyla 1976'dan bu yana faaliyet gösteren TÜMOSAN'ın, fuarda yat-marin motoru ve jeneratör konusunda geldiği noktada ortaya çıkan son ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motoru, "Türkiye'nin Yüzde 100 Yerli Marin Motoru" öne çıktı. TÜMOSAN Marin Motor Projesi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyunda teknelerde kullanılabilecek tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatıldı.

MALİYET AVANTAJI

Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de önemli su yolları platformları için 75, 85, 95 ve 105 beygir güçlerinde ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi hedeflendi. Marin motor ailesinin ilk üyesi olarak geliştirilen 4DT-41M motor (105 beygir), 30 yıldan fazla süredir TÜMOSAN Konya fabrikasında üretilen ve piyasada 270 binden fazla adette kullanımda olan mevcut motor temelinde geliştirildi. Motor, güvenilir, ekonomik, korozyona karşı dayanıklı, yüksek performanslı ve düşük yakıt tüketimli bir çözüm olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yerli motorlar, döviz kur farkından dolayı fiyatları oldukça yüksek hale gelen ithal marin motorların yanında önemli fiyat avantajına sahip bulunuyor. Türkiye’deki 400’den fazla servis noktasıyla satış sonrasında da yaygın bir destek ağı olan 4DT-41M serisi motorlar, "Türkiye'nin 2023 hedef ve stratejilerine uygun olarak milli ve yerli olarak geliştirilmiş maliyet etkin bir ürün" olarak yelpazedeki yerini aldı.

YERLİ TASARIM

TÜMOSAN'ın deniz motoru ailesi 1500/2300 devir aralığında 75, 85, 95 ve 105 beygir motor seçeneklerinden oluşuyor. Motorlar; yerli tasarım, imalat ve komponentlerle üretildi. Modüler tasarıma sahip motorlar, uzun ömür, uzun süre bakım gerektirmeme, düşük yakıt tüketimi, düşük egzoz emisyonu ve gürültü gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

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