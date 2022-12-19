Ekonomi Depozitoda işaret tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Depozitoda ‘işaret’ tamam

Yeni yılla birlikte startı verilip 2023 yılı sonuna kadar 7 bin noktada faaliyete geçirilmesi planlanan zorunlu depozito sistemine ilişkin Türkiye Çevre Ajansı usul ve esasları belirlerken Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de işaret, etiket ve ambalaj kriterlerini içeren bir kılavuz hazırladı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Depozitoda ‘işaret’ tamam
​Depozitoda ‘işaret’ tamam.

Buna göre, sisteme kaydedilen alüminyum kutularda ve diğer maddeden üretilen kutularda farklı ölçüler ve teknikler kullanılacak. Depozito Yönetim Sistemi (DYS) işareti alanını oluşturan sınırlar alüminyum ambalajlar için 52 mm yüksekliğinde ve 30 mm genişliğinde, barkod alanı ise 30 milimetreye 32 milimetre ölçüsünde olacak. Alüminyum ambalajlar harici diğer tüm ambalaj türleri için ise alan 30 mm genişliğinde ve 32 mm yüksekliğinde, barkod alanı da 14 milimetreye 30 milemetre ölçüsünde tasarlanacak. Üretici, ürünü üzerinde DYS işareti için alan sağlamak zorunda olacak. Ambalajın üzerinde, ambalajın zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamında olduğunu simgeleyen ve özel mürekkep ile basılmış DYS logosu bulundurulacak. Cam ambalajlara, direkt baskı yapılan ambalaj türlerinde DYS işareti baskısı yapılmayacak, yapıştırma DYS etiketi uygulanacak.

YILLIK 50 MİLYAR AMBALAJ

Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamında DYS işareti alanında, belirtilen işaretlemeler dışında başka hiçbir yazı, rakam, figür vb. farklılık yer almayacak. Bu logo üzerinde değişiklik yapılamayacak.

Türkiye’de yıllık yaklaşık 50 milyar tek kullanımlık içecek ambalajı piyasaya sürülüyor. DYS’nin gelecek yılın sonuna kadar 7 bin noktada hayata geçirilmesi planlanıyor. Uygulamayla Türkiye'de cam, plastik, ve alüminyum ambalajının tamamının dönüştürülmesi hedefleniyor. Projeyle 37 bin ton sera gazı azalımı sağlanması hedeflenirken, enerjiden 1,3 milyar kWh, petrolden 3,6 milyon varil tasarruf edilmesi bekleniyor. Sistemin ülkeye 20 yılda 100 milyar liralık ekonomik kazanç sağlaması ve 20 bin istihdam oluşturması öngörülüyor.

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