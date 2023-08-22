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Ekonomi

Deprem bölgesi için yeni karar: Elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

09:45 . 22/08/2023 Salı
AA
Deprem bölgesi için yeni karar.

Deprem bölgesi için yeni karar.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş fatura borçlarının silinmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Başvurular 1 Kasım'da tamamlanacak

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.




#Deprem bölgesi
#fatura
#borç
#doğal gaz
#Resmi Gazete
#Kahramanmaraş
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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