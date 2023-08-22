Deprem bölgesi için yeni karar: Elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş fatura borçlarının silinmesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.