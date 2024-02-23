Deprem bölgesine bir milyon poliçe

Deprem felaketinin birinci yılında Türkiye Sigorta üst yönetimi Gaziantep’te düzenlediği acente toplantısında Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Gaziantep’te bulunan acenteleriyle buluştu. Bölge acentelerinin talep ve beklentilerini dinleyen Türkiye Sigorta, 2024 yılı hedeflerini de acenteleriyle paylaştı. Toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestiklerini belirterek; bunun toplam poliçe üretimlerinin yüzde 13’ünü oluşturduğunun altını çizdi.

14 MİLYON MÜŞTERİYE HİZMET EDİYORUZ

Acente toplantısında konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; Türkiye Sigorta’nın bugün yaklaşık 14 milyon müşteriye hizmet götürdüğünü belirterek; bunda banka satış kanallarının yanında acentelerin yoğun çalışmalarının da önemini vurguladı. Acentelerinin iyi günde de kötü günde de yanlarında olduklarını söyleyen Çakmak, “Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen acentelerimize 2,3 milyon lira avans ödemesi yaptık. Ödeme zorluğu çeken acentelerimize ek vadeler sunarak hak ettikleri komisyonları da her hafta ödedik. En kolay üretim yapabilecekleri trafik branşında bütün otorizasyon yetkilerini acentelere devrederek ilgili dönemde 1,7 milyar lira üretim yapmalarına destek olduk. Her zaman acentelerimizin yanındaydık, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

338 ACENTEYE 4,8 MİLYON LİRA

Çakmak, ayrıca deprem bölgesinde yer alan 338 acenteye geri ödemesiz 4,8 milyon lira doğal afet yardımı yaptıklarını belirtti. Depremin ertesi günü bile ekran kapatmadıklarını vurgulayan Taha Çakmak; sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar bölgede sigorta yapmaya devam ettiklerini ve depremden bugüne kadar bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestiklerini söyledi.

2023’TE 20,4 MİLYAR TL PRİM ÜRETİMİNE İMZA

Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı M. Turgay Özata, “Türkiye Sigorta olarak sizlerden gelen geri bildirimleri odağımıza alarak hem sizlerin hayatını kolaylaştıracak hem de karşılıklı kazandıracak modeller üzerine kararlar alıyor ve hayata geçiriyoruz. Türkiye genelinde 3 bin 736 acentemizle gurur duyduğumuzun altını özellikle çizmek isterim. Sizlerle birlikte 2023 yılında 20,4 milyar lira üretimi yüzde 137 büyüme ile gerçekleştirdik. Bu üretim şirketimizin kümül üretiminin yüzde 34’üne denk gelmektedir” ifadelerini kullandı.







