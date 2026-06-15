Deprem sigortasında çıta yükseldi

Türkiye'de deprem riskine karşı finansal koruma sağlayan Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) teminat limitleri yeniden yükseltildi. Son düzenlemeyle birlikte azami teminat tutarı 2,4 milyon liraya çıkarılırken, metrekare başına sigorta bedelleri de artırıldı. Böylece milyonlarca konut sahibi için deprem riskine karşı sağlanan güvence genişledi. Artan yapı maliyetleri dikkate alınarak yapılan güncellemenin, olası bir deprem sonrasında konutların yeniden inşa maliyetlerinin daha yüksek oranda karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

GÜVENCE SINIRI YÜKSELDİ

Son yıllarda inşaat maliyetlerinde yaşanan hızlı yükseliş, konutların yeniden yapım bedellerini de önemli ölçüde artırdı. Bu nedenle DASK kapsamındaki teminat tutarlarında yapılan artış, sadece poliçe limitlerinin yükseltilmesi anlamına gelmiyor, aynı zamanda deprem sonrasında vatandaşların karşı karşıya kalacağı ekonomik kayıplara karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor. Uzmanlar, Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan bir ülkede sigorta teminatlarının güncel maliyetlere uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

MALİYETLER YENİ HESABI GETİRDİ

Ancak özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla gibi konut fiyatlarının yüksek seyrettiği illerde birçok evin piyasa değeri, mevcut DASK teminatının üzerinde bulunuyor. Son yıllarda arsa fiyatları, işçilik giderleri ve yapı maliyetlerindeki yükseliş, yüksek değerli konutlarda ek güvence ihtiyacını da artırdı. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşların sadece zorunlu deprem sigortası yaptırmakla yetinmeyip, konut sigortaları kapsamında sunulan ilave deprem teminatlarını da gözden geçirmeleri gerektiğini belirtiyor.

EK TEMİNATLAR ÖNE ÇIKIYOR