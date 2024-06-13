|
Ekonomi

Depremzedeye kira desteği sürüyor

Depremzedelere sağlanan 12 aylık kira desteği, 12 aylık sürenin dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için devam edecek.

Uğur Duyan
04:00 - 13/06/2024 الخميس
Güncelleme: 01:41 - 13/06/2024 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aylık 7 bin 500 Türk lirası olan destek, evini teslim alamayanlar için 12 aylık sürenin dolmasından sonra da sürecek. Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller depremzedelere yapılan kira destek yardımlarının kesildiğini gündeme getirdi. Konuya ilişkin yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Usta, "Kira yardımları kesilmiş değil. 5 bin liradan başladı, şu anda 7 bin 500 liraya çıkarıldı. On iki ay denilmişti ancak on iki ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13'üncü aydan itibaren kira yardımları devam edecektir" diye konuştu.



#kira desteği
#Depremzede
#Deprem Bölgesi
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS puan hesaplama 2024: LGS’de, 60, 70, 75, 80, 85 Net Kaç Puan getirir ve Yüzdelik Dilim ne olur?