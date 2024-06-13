Depremzedeye kira desteği sürüyor

Aylık 7 bin 500 Türk lirası olan destek, evini teslim alamayanlar için 12 aylık sürenin dolmasından sonra da sürecek. Önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller depremzedelere yapılan kira destek yardımlarının kesildiğini gündeme getirdi. Konuya ilişkin yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Usta, "Kira yardımları kesilmiş değil. 5 bin liradan başladı, şu anda 7 bin 500 liraya çıkarıldı. On iki ay denilmişti ancak on iki ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13'üncü aydan itibaren kira yardımları devam edecektir" diye konuştu.