Ekonomi Dereköy Sınır Kapısı beş ton altı yük taşımacılığına açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dereköy Sınır Kapısı beş ton altı yük taşımacılığına açılıyor

Kırklareli'nden Bulgaristan'a açılan ve başta Edirne'deki sınır kapılarında olmak üzere yoğunluğu azaltacağı öngörülen Dereköy Sınır Kapısı, 5 ton altı yük taşımacılığına açılacak.

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Haber Merkezi AA
Dereköy Sınır Kapısı yük taşımacılığına açılıyor
​Dereköy Sınır Kapısı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sınır kapısından 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 5 ton altı yük taşımacılığı yapan ticari araçların geçişlerine izin verileceğini söyledi.

Dereköy Sınır Kapısı'nın, başta Edirne'deki sınır kapılarında olmak üzere yoğunluğu azaltacağına inandığını ifade eden Ekici, ticari faaliyete yönelik hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

"İhracatımızın artmasında rol alabilmek için var gücümüzle çalışacağız"

Yük taşımacılığı yapan firmaları Kırklareli üzerinden ihracat yapmaya davet eden Ekici, "Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu yıl rekorlar kırıyoruz. Biz de ülkemizin gelişmesinde, ihracatımızın artmasında rol alabilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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