Ekonomi Yeni kira düzenlemesi detayları Sadece konut kiraları için geçerli olacak
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Yeni kira düzenlemesi detayları: Sadece konut kiraları için geçerli olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasal düzenlemeyle konut kiralarına uygulanan zam kira bedelinin yüzde 25'ini geçemeyecek. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yapılan düzenlmenin detaylarını aktarırken "Kira artışlarına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecek" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Yeni kira düzenlemesi detayları: Sadece konut kiraları için geçerli olacak
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı


Kira artışlarına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecek.

Yeni düzenleme sadece konutlar için geçerli

Kira artışlarına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “7409 Sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanununa eklenen maddenin Resmi Gazetede yayımlanması ile kira artışlarında yeni dönem başladı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarında artık yeni üst sınır yüzde 25 oldu. Düzenleme öncesi bu artışlar tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak baz alınıyordu. Düzenleme sadece konut kira artışlarında geçerli olup, işyeri ve arsa-arazilerdeki kira artışları bu kapsam dışında kalıyor” dedi.

Kira zam düzenlemesi kabul edildi
EKONOMİ
Kira zam düzenlemesi kabul edildi

Kira düzenlemesi hakkında merak edilenler: Yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak?
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Kira zammı düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.<br><br>Yaklaşık 6 milyon kiracıyı ilgilendiren düzenleme sonrası pek çok ev sahibi ve kiracının aklında onlarca soru var.<br><br>NTV canlı yayınına katılan Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz en çok sorulan 5 soruyu şöyle yanıtladı:
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1- Geçmişe dönük yapılan kira anlaşmalarını da etkileyecek mi?<br><br>TBMM'de yeni kabul edilen kira artışı sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten sözleşme olması gerekiyor. Düzenleme, halihazırda oturan ve oturmaya devam eden özellikle de 1. ve 5. yılı arasında uzama dönemi gelmiş kiracılar için bir can simidi oldu. Daha çok eski kiracıları koruyan bir düzenleme söz konusu oldu.
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2- Geçimini kira geliriyle sağlayan ev sahibi dava açabilir mi?<br><br>O vatandaş (ev sahibi) dava açabilir. Beşinci yılını dolduran kiracılar için mal sahiplerinin kira tespit davası açarak kirayı yükseltme hakkı var. Orada bir yüzde 25 limiti yok. Öte yandan bu kalıcı değil, geçici bir düzenleme.
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3- Kira tespit davası açan ev sahipleri ne yapacak?<br><br>Ev sahibi kira tespit davası için ihtarname çekmiş ise ve kiracı 5.yılı doldurmuşsa davayı açar, mahkemeye gider, mahkeme bilirkişi atar. Tüm kriterler bilirkişi tarafından tespit edilir.
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Hakim, hakkaniyet oranında indirim de uygulayarak kirayı yeniden belirler.
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Kiracı kira dönemi gelince yüzde 25 artış yapacak. Fakat kiracı 5. yılını doldurduysa ev sahibi bunun üzerinde bir artış da talep edebilir.
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4- Yasa Meclis'ten geçmeden önce yapılmış kira sözleşmeleri devam eden vatandaşlar da yüzde 25'lik artış sınırına geri dönme hakkına sahip olabilirler mi?
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Bu kira artış sınırının uygulanabilmesi için 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da biten kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yani 1 Temmuz'da yenilenen kira sözleşmesi olmalı. <br><br>
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5- Ev sahibi evi satarsa haklarım ne olacak?<br><br>
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Ev satıldığı takdirde kiracının eski kira sözleşmesi devam eder. Yeni malikin mevcut kiracıya iki hakkı var.
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Ya 6 ay süre verir ya da eski kira sözleşmesinin bitim tarihinde 1 ay içerisinde dava açabilir. Yeni malikin dava açabilmesi için ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir.
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6- Haziranda sözleşmesi yenilenen vatandaş ne yapacak?<br>
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Mesela bu ay sözleşmesi yenilenenler bu fırsattan faydalanamaz. Onlar açıklanan en son TÜFE 12 ay ortalaması olan yüzde 39.33 oranında zam yapmak durumunda. Geriye dönük bir uygulama olmaz.<br><br>
Kira düzenlemesi hakkında merak edilenler: Yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak?
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak. Peki, yeni kira zammı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kira artış oranı düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar...
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