Yeni kira düzenlemesi detayları: Sadece konut kiraları için geçerli olacak



Kira artışlarına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecek.

Yeni düzenleme sadece konutlar için geçerli

Kira artışlarına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “7409 Sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanununa eklenen maddenin Resmi Gazetede yayımlanması ile kira artışlarında yeni dönem başladı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarında artık yeni üst sınır yüzde 25 oldu. Düzenleme öncesi bu artışlar tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak baz alınıyordu. Düzenleme sadece konut kira artışlarında geçerli olup, işyeri ve arsa-arazilerdeki kira artışları bu kapsam dışında kalıyor” dedi.

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