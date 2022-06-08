Kira zam düzenlemesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, görüşmeleri devam eden Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne kira düzenlemesine ilişkin geçici madde önergesi verildi.

Önerge, genel kurulda yapılan oylama ile kabul edildi. Böylece Bakan Bozdağ'ın açıkladığı kira düzenlemesi Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine eklenmiş oldu.

DETAYLARI BAKAN BOZDAĞ DUYURMUŞTU: KİRA ARTIŞI YÜZDE 25'İ GEÇEMEYECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Meclis'e sunulan kira zam düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde yüzde 25'ten fazla artış yapılamayacağını duyurmuştu.

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek. Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor.

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Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."