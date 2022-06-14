Ekonomi Benzine 97 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 97 kuruş indirim

Benzine bu geceden itibaren 97 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika benzin fiyatları, benzin fiyatları kaç TL? benzine indirim geldi mi?
Arşiv

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol varil fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Üst üste gelen zamlarla benzin ve dizel yakıt fiyatları 30 TL'ye dayanırken bugün indirim bekleniyor.

97 kuruş indirim geliyor

buna göre bu geceden itibaren pompaya yansıyacak çekilde benzin litre fiyatında 97 kuruş indirim yapılacak.

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise 3 büyük şehirde şöyle:

İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28,02 TL’ye, İzmir’de 28,01 TL’ye satılıyor.

EPGİS'ten 'motorine 2,60 TL zam' iddiasına yalanlama
EKONOMİ
EPGİS'ten 'motorine 2,60 TL zam' iddiasına yalanlama

İhracatın yarısı bin şirketten
EKONOMİ
İhracatın yarısı bin şirketten

Bakan Nebati açıkladı: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
EKONOMİ
Bakan Nebati açıkladı: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Hulki Cevizoğlu ABDnin Türkiyede iktidar değişikliği planını anlattı: Muhalefet de Armut piş ağzıma düş diye bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek: Sektöre öncü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.