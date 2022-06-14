Benzine 97 kuruş indirim

Benzine bu geceden itibaren 97 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye gerileyecek.