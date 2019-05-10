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Ekonomi Deri ihracatında prim kesintisi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deri ihracatında prim kesintisi

Bazı deri ürünlerinin ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine gidilecek.

Haber Merkezi AA
Deri ihracatındaki prim kesintisine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Deri ihracatındaki prim kesintisine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı deri ürünlerinin ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kapsamında kesinti yapılacak.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil, her türlü hayvan derileri ve postlarıyla yarma deriler hariç kromlu derilerin ihracatında kilogram başına 50 cent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanacak.

Kromlu derilerin ihracatında da FOB (Free on board-Gemi bordasında teslim) ihraç bedelinin yüzde 20'si karşılığı Türk lirası kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kapsamında kesintiye gidilecek.

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