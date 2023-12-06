Dericilerden ihracat çıkarması

TDKD Başkanı Fatih Dursun, “Katılımcılar Rusya ağırlıklı. Kazakistan, Ukrayna, ABD'den de önemli firmalar var. Geçen yıla göre fuara katılımda yüzde 11'lik bir artış söz konusu" dedi. Sektör ihracatının 11 ayda 224 milyon dolara ulaştığını ifade eden Dursun, deri ve konfeksiyon sektöründe ana pazarların AB ülkeleri, ABD ve Rusya olduğunu, etkinliğe yoğun katlım beklediklerini kaydetti. Dursun, "Deri sektöründe kullanılan ürünler için hayvan katliamı yapıldığı" yönündeki algının tamamen yanlış olduğunu ifade etti.