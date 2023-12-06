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Ekonomi

Dericilerden ihracat çıkarması

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 11. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, kapılarını açtı. Fuara, Türkiye'den 70 firma, 20 ülkeden de 1.200 alıcı katıldı.

04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:10 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

TDKD Başkanı Fatih Dursun, “Katılımcılar Rusya ağırlıklı. Kazakistan, Ukrayna, ABD'den de önemli firmalar var. Geçen yıla göre fuara katılımda yüzde 11'lik bir artış söz konusu" dedi. Sektör ihracatının 11 ayda 224 milyon dolara ulaştığını ifade eden Dursun, deri ve konfeksiyon sektöründe ana pazarların AB ülkeleri, ABD ve Rusya olduğunu, etkinliğe yoğun katlım beklediklerini kaydetti. Dursun, "Deri sektöründe kullanılan ürünler için hayvan katliamı yapıldığı" yönündeki algının tamamen yanlış olduğunu ifade etti.




#Ticaret
#Dericilik
#Fuar
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