Ekonomi Design Week kapılarını açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Design Week kapılarını açtı

Tasarım dünyasını İstanbul’da buluşturacak olan Design Week Turkey 2019, Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Düzenlenen organizasyonda Endüstriyel tasarım ön planda olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Design Week Turkey 2019
Design Week Turkey 2019

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması hedefiyle yola çıkılan ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği etkinlik, büyük ilgiyle start aldı. Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, tasarımın üretimde ve hayatta oluşturduğu katma değeri odak noktasına koyarak, endüstrinin ulusal ve uluslararası temsilcileri ile tasarımcıları bir araya getirdikleri Design Week’in dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

İsmail Gülle

ENDÜSTRİYEL TASARIM İŞLENECEK

“En kullanışlı, en kaliteli ürünü yapmanın ötesinde tasarımın büyüsünü tüm sektörlerimize değdirerek, hedeflediğimiz katma değerli üretim ekosistemine ulaşabiliriz” diyen Gülle, hızlı olmaları, estetik ürünler ortaya koymaları, taleplerin ve tasarımın ötesine çıkmaları gerektiğini söyledi. Gülle, her yıl performans ve içerik çıtasını bir kat daha yükselttiklerini belirterek, bu yılki Design Week içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Tasarımın ötesinde ne var? Bunu sorgulamak için karşınıza çıkıyoruz. Çünkü tasarım bir olgu olarak, hayatımızın her noktasında, artık kendi ağırlığının ve öneminin de ötesine geçmiş bir kavram. Bu nedenle endüstri ürünlerinin tamamında tasarımı işleyen sıra dışı bir program için katılımcıları heyecanlandıracak ve 4 günü dolu dolu geçirecekleri bir program için çok detaylı bir çalışma yürüttük.”

GENÇLERİN ENERJİSİNE AYAK UYDURACAĞIZ

  • Gülle, gençlerin enerjisini yakalayabilmek adına kapsamı bu yıl da genişlettiklerini söyledi. İstanbul’u küresel çekim merkezine dönüştüreceklerini de aktaran Gülle, “Artık Design Week olarak değil, İstanbul’un, tüm paydaşlarıyla ‘DESIGN.IST’ markası olarak devam ettireceğiz. Çünkü tasarım tek bir kurumun üstlenebileceğinin ötesinde bir olgu” diye konuştu.

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