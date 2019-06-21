Ekonomi Destek alacak çiftçiye çağrı Son gün 28 Haziran
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son gün 28 Haziran

Destek alacak çiftçiye çağrı: Son gün 28 Haziran

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında son günün 28 Haziran olduğunu belirterek, "ÇKS kaydını yaptırmayanlar, 2019 yılı desteklerinden faydalanamayacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şemsi Bayraktar, Türkiye'de ÇKS'ye kayıt yapılabilecek 23 milyon 200 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2018 yılında ÇKS kaydı yapılan alanın 15 milyon 162 bin hektarla sınırlı kaldığını ifade etti. Bayraktar, "Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, ÇKS başvurularını bir an önce yaptırmalarında fayda var. 2018 yılında 8 milyon 38 bin hektar arazi, tarım yapılabildiği halde ÇKS dışında kalmıştır. Bu rakam 1 milyon 837 bin hektar olan Hollanda tarım alanının yaklaşık 4,5 katı büyüklüğündedir. Tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzemdir. Tarım yapıldığı halde çeşitli gerekçelerle ÇKS kaydına engel teşkil eden sorunların çözümlenmesi de oldukça önemlidir" dedi.

'ÇKS YAPTIRMAYAN DESTEKLERDEN YARARLANAMIYOR'

ÇKS başvuruları için son günün 28 Haziran 2019 olduğunu hatırlatan Bayraktar, üreticilere, olası sıkıntıları göz önünde bulundurmalarını ve kayıt için son günü beklememelerini önerdi. Bayraktar, "ÇKS kaydını yaptırmayanlar, 2019 yılı desteklerinden faydalanamayacak.

Yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, sertifikalı tohum, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere verilen desteklerden yararlanamayacak. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticiler, düşük faizli kredi kullanamaz, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlara ürün veremez, tarım sigortasına başvuramaz. Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda vergi, kredi, sigorta primi gibi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.

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'ÜRETİM BİLGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ YIL İÇİNDE YAPILABİLECEK'

Bayraktar, çiftçilerin 28 Haziran 2019 tarihinden sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri dışında yeni bir arazi kaydı yapamayacağını ifade ederek, "Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinin üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, 15 Temmuz-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri üretim yılı içinde yapılabilecek" dedi.

  • Bayraktar, ÇKS başvurularının, Ziraat Odalarından alınan çiftçi belgeleri ve diğer istenen belgeler ile il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini söyledi.

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