Destek miktarı 655 milyarı buldu

Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğü 655 milyar liraya yaklaştı. Sunulan desteklere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sürecinde merkezi yönetim bütçesinden şimdiye kadar 78,6 milyarlık harcama yapıldığını belirti. lvan, “İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince 133,7 milyar liralık harcama yapıldı” dedi. Kredi Garanti Fonu kredileri dahil kredi programlarını dikkate alınca firmalara şu ana kadar 315 milyar liralık kredi verildiğine dikkat çeken Elvan, “Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik, esnaf kredi ertelemesi var, vergi ve SGK prim ertelemeleri var, bunların da toplam tutarını bütün olarak aldığımızda şu an için gerçekleşen 206 milyar lira. 2021 sonu itibarıyla 219 milyar lira olacak” dedi. Bakan Elvan’ın açıkladığı destek kalemlerinin toplamı 654,7 milyar lirayı buluyor.

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GEREKİRSE İLAVE DESTEK VERİRİZ

Salgının küresel ekonomiye olan etkisine dikkat çeken Elvan, “Çok iyi gidiyoruz, vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kamu maliyesi tarafında elimizden gelen desteği vermeye devam ettik. Önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olarak yine desteklerimiz olabilir, vatandaşların ihtiyaçları, talebi bizim için çok derece önemli. Hemen hemen tüm kesimlere dokunmaya çalıştık, destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bu desteğimiz sürecek. Eğer yeni bir şokla karşı karşıya kalırsak elbette hükümet olarak üzerimize düşen görevi yapacağız, ilave destek verilmesi gerekiyorsa bunlar mutlaka verilecek” dedi.

Lütfi Elvan

KRİPTO VARLIKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarına da değinin Elvan, şu bilgileri verdi: “Kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yürüttük. Bu konuda bir taslak çalışması yaptık. (Kripto varlıklar) Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım.”