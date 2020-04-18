Destek paketi esnafı korudu: Kredi KOBİ'lere can suyu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

KREDİ ELİNİ RAHATLATTI

Ankara'nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren Hilal Gömlek de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor. İşyeri sahibi Ramazan Tasım, yaptığı açıklamada 22 senelik esnaf olduğunu söyledi. Ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu belirten Tasım, "3 çocuğum var. Ev kredisi, dükkan kirası ödüyorum, her şey para, bu kredi benim elimi rahatlattı, onun için çok memnunum. Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor" dedi.

İNTERNETTEN BAŞVURU 10 DAKİKADA ONAYLANDI

İnternet üzerinden yaptığı kredi başvurusunun çok hızlı bir şekilde sonuçlandığını ve 3 günde parasını aldığını dile getiren Tasım, şöyle devam etti: "İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler. Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi hallettiler." Tasım, başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını belirterek, "Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve T.C. kimlik numarası istendi" diye konuştu.

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İHTİYACI OLAN BAŞVURSUN

Krediye başvurmadan önce çevresindeki birçok kişinin kendisine "hiç başvurma, haberlerde çıkan şeyler yalan" dediğini aktaran Tasım, şunları kaydetti: "İhtiyacı olanlar çekinmeden başvursun. Bankaya gittim, bankadakiler dedi ki 'Hiç kimseyi geri çevirmeyeceğiz, ihtiyacı olanlara yüzde 100 verilecek.' ama belki çok başvuran olduğu için birkaç gün sonra olur. Hükümete, bu paketi çıkardığı için çok teşekkür ederim, esnaf için çok iyi oldu."

KREDİ DESTEĞİYLE FABRİKA KURUYOR

Alper Kurt

Giresun'daki PVC pencere, kapı ve cam sistemleri işletmesi, kredi desteğiyle yatırımlarını devam ettiriyor. Keşap ilçesi Yolağzı mevkiinde bulunan imalat tesisi ile fabrika binasında 90 kişi ile faaliyet gösteren Alp Glass Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmeden büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kurt: "Bu süreçte yeni fabrika inşaatımız, yeni makine yatırımlarımız vardı. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisi kullandık. Kredi kullanmada da hiçbir problemimiz olmadı. Bu hafta yeni bir makine yatırımıyla ilgili kredi kullanımı yaptık" şeklinde konuştu.