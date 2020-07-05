Destek paketleri piyasayı rahatlattı: Finansman tamam şimdi üretim zamanı

Hükümetler ve merkez bankaları, attıkları proaktif adımlar ve geniş politika setiyle salgının ekonomik birimlerin gelir ve nakit akışı üzerindeki olumsuz yansımalarını minimum düzeye indirdi. Krediye ihtiyaç duyan KOBİ’si esnafı, müteahhidi vatandaşı, herkese düşük vade oranı ve uzun vade yapısıyla kredi imkanı sağlandı. Sağlanan kredilerle çarkları döndüren iş dünyası yeni yatırımlara cesaretlenirken vatandaşa da güven geldi. Ekonomik güven endeksi toparlanmasını sürdürerek haziranda bir önceki aya göre yüzde 19.1 artışla 73.5 puana çıktı. Ülkedeki istihdamın yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'lerin bankacılık sektöründen kullandığı krediler yılın ilk çeyreğine göre 149,9 milyar lira arttı. KOBİ kredileri bakiyesi de ikinci çeyrek sonunda 807,6 milyar liraya dayandı. Yılın ilk yarısındaki artış ise 193,3 milyar lira olarak hesaplandı.

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YENİ YATIRIMLARA ZEMİN

Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında da Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limiti ile kullandırılan krediler için Hazine desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya, bu kapsamda kullandırılabilecek KGF kefalet limiti de toplamda 500 milyar liraya yükseltildi. İş dünyasının temsilcileri atılan adımların yerinde olduğunu belirterek yeni yatırımlar için kolları sıvadıklarını dile getirdi. Esnafa yeni kredilerin açılması ve var olan kredilerin vadelerinin ötelenmesi de iş dünyasına geleceğe dair umut oldu.

ESNAFA TAM DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbank tarafından sunulan “Esnaf Destek Paketi” çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını söyledi. Kullandırılan kredi tutarı da 17,2 milyar liraya ulaştı. Pekcan, “Yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz kredinin 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13,2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi” bilgisini verdi. Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti. Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme de sağlandı.

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KONUT VE ARAÇTA MALİYETLER AŞAĞI ÇEKİLDİ

Reel sektörde çarkların dönmesi için arka arkaya atılan adımlarda vatandaş da unutulmadı. Birden fazla sektörü destekleyen sektörlerde canlılığı artırmak için konut ve taşıt gibi bireysel kredilerde uzun vade düşük taksit ve ödemesiz dönemlerle konut ve araç alımları kolaylaştırıldı. Böylece üretime destek veren ekonomi yönetimi, üretilen ürünlerin tüketiciyle buluşmasını da sağlamış oldu. Böylece bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla 230,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

Kişi başı ortalama kredi kullanımı 218 bin TL

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kamu bankalarının kampanyası sayesinde konuta ilginin yüzde 50 arttığını belirterek, alımlarını erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri doldurduğunu söyledi. Artyol Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, kişi başına kullanılan ortalama kredi tutarının 218 bin liralara yükseldiğini söyledi. Era Türkiye Marka Direktörü Toros Cumhur, kredili konut satışının 100 bin adedi geçeceğini aktardı. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik de Nef olarak salgın sürecinde yaptıkları dijital satışlardan bahsederek, “Haziranda 305 adet satışla 373 milyon lira ciro elde ettik. Bu satışların 81 milyon lirası Nef Online üzerinden gerçekleşti” diye konuştu.