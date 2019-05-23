Deutsche sert kesintilere gidecek

Frankfurt’ta düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Sewing, bankanın değişim sürecini hızlandıracağını ve “müşterileri ile ilgili” olan karlı ve büyüyen şirketlere odaklanacağını açıkladı.
Deutsche Bank hisseleri, kara para aklama soruşturmaları ve savları, zayıf kazanç verileri ve başarısızlıkla sonuçlanan Commerzbank ile birleşme görüşmeleri etkisiyle düşüşte.
Banka hisseleri, Perşembe günü piyasaların açılmasıyla yüzde 1.22 düştü ve hisse başına değeri 6.534 euroya geriledi. Deutsche Bank’ın hisseleri aylık yüzde 16 düştü, son 13 aylık kayıplar yüzde 40’ı aştı.