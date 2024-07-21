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Ekonomi

Deutschebank’tan Türk ekonomisine dair dikkat çeken yorum

Deutschebank'tan Türkiye'ye yönelik bir analiz yayınlandı. Deutschebank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska'nın imzasını taşıyan not, "Bu yılın son iki ayına kadar faiz değişikliği beklenmiyor ancak gözler likidite önlemlerinde" başlığıyla paylaşıldı.

09:40 - 21/07/2024 Pazar
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Uluslararası yatırım bankası
Deutschebank
’tan Türkiye analizi geldi.

Cnbc-e’nin haberine göre Deutschebank analistleri, bu yılın son iki ayına kadar Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de tutacağını tahmin ediyor.


Faiz indirimi bekleniyor


Banka, TCMB’nin kasım ve aralıkta peş peşe iki faiz indirimi beklediğini duyurdu. Bankanın 2025 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 seviyesinde.


Deutschebank’ın notunda ayrıca Türkiye’de fiyat artışları, akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışları sonucu temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselme beklentisi taşındığı da vurgulandı.



#Deutschebank
#ekonomi
#Türkiye
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