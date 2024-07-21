Deutschebank’tan Türk ekonomisine dair dikkat çeken yorum

Uluslararası yatırım bankası Deutschebank ’tan Türkiye analizi geldi.





Cnbc-e’nin haberine göre Deutschebank analistleri, bu yılın son iki ayına kadar Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’de tutacağını tahmin ediyor.





Faiz indirimi bekleniyor





Banka, TCMB’nin kasım ve aralıkta peş peşe iki faiz indirimi beklediğini duyurdu. Bankanın 2025 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 seviyesinde.





Deutschebank’ın notunda ayrıca Türkiye’de fiyat artışları, akaryakıt, alkol ve tütünde otomatik vergi artışları ve kamu çalışanları ile emeklilere yapılan ücret artışları sonucu temmuz ve ağustos aylarında aylık enflasyonun yükselme beklentisi taşındığı da vurgulandı.







