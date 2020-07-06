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Ekonomi Dev enerji şirketini 10 milyar dolara satın aldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Warren Buffett Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldı

Dev enerji şirketini 10 milyar dolara satın aldı

Dünyanın en zengin isimlerinden Warren Buffett, uzun zamandır yatırımlara ara vermişti. Buffett sahibi olduğu Berkshire Hathaway ile yatırımlara geri döndü ve doğal gaz şirketi Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Warren Buffett
Warren Buffett

Warren Buffett’ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway koronavirüs salgınıyla beraber yatırımlarını durdurmuştu. Ancak 89 yaşındaki dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Buffett, yeni bir yatırıma imza attı.

CNBC Becky Quick haberine göre ünlü iş insanı doğal gaz şirketi Dominion Energy'i 10 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Satın alma işlemi yaklaşık 4 milyar dolar olsa da şirketin borcuyla birlikte bu rakam 10 milyar dolara çıkıyor.

Böylelikle Berkshire Hathaway'in ülkenin doğalgaz dağıtımı işindeki payı ise yüzde 8'den yüzde 18'e çıkacak.

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