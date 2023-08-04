Dev fonlar yatırımı konuşmak için geliyor

Yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda konuşacak olan Şimşek'in forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapması bekleniyor. Söz konusu yabancı yatırımcıların, Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını değerlendirmek için İstanbul'da bulunmaları da dikkat çekti.

EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI ANLATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, toplantıda Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını ve Bakanlık olarak faaliyetlerini anlatacak. Para politikalarında sıklaştırma uygulamalarının neden kademeli olarak uygulandığı ve bu konudaki yol haritasının kapsamı paylaşılacak. Toplantıda Bakan Şimşek'in, "Biz ne yaptığımızı biliyoruz, bize güvenin ve yatırım yapmakta tereddüt etmeyin" mesajını vereceği öğrenildi.

MB Başkanı Erkan sunum yapacak

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek. Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak. Forum ve görüşmelerin basına kapalı olması bekleniyor.







