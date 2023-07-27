Dev gemideki yangın sürüyor: Üç bine yakın araç suya gömülebilir

Üzerinde 25'i elektrikli olmak üzere 2 bin 857 otomobil taşıyan Panama bandıralı kargo gemisinde Hollanda sularındayken yangın çıktı.





Yangının gemideki bir elektrikli otomobilin bataryasından çıktığı belirtildi.









18 bin 500 tonluk gemideki mürettebatı kurtarmak için operasyon başlatıldı. En az yedi denizci suya atlayarak kaçtı; 23 kişi helikopterle ve botlarla kurtarıldı. Ancak yangına müdahale etmeye çalışan bir denizci öldü.









Batma riski var





Yangın Ameland adasının 27 kilometre açığında meydana geldi. 199 metre uzunluğundaki 'Fremantle Highway' adlı gemi, Almanya'dan Mısır'a otomobil götürüyordu. Gemideki tek bir aracın değerinin ortalama 34 bin Euro olduğu öğrenildi.









Gemideki yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle tüm araçların suya gömülme riskinin devam ettiği açıklandı. Geçen yıl şubatta Portekiz'in Azor adaları açıklarında bir gemide çıkan yangında binlerce lüks otomobil küle dönmüştü.







