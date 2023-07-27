|
Ekonomi

Dev gemideki yangın sürüyor: Üç bine yakın araç suya gömülebilir

Almanya’dan Mısır’a 116 milyon Euro’luk araç taşıyan gemide elektrikli otomobil yandı. Denizin ortasında can pazarı yaşandı. Bir denizcinin hayatını kaybettiği olay sonrası gemideki yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle üç bine yakın aracın suya gömülme riskinin devam ettiği açıklandı.

08:57 . 27/07/2023 Perşembe
Diğer
Panama bandıralı kargo gemisinde Hollanda sularındayken yangın çıktı

Panama bandıralı kargo gemisinde Hollanda sularındayken yangın çıktı

Üzerinde 25'i elektrikli olmak üzere 2 bin 857 otomobil taşıyan Panama bandıralı kargo gemisinde Hollanda sularındayken yangın çıktı.


Yangının gemideki bir elektrikli otomobilin bataryasından çıktığı belirtildi.


18 bin 500 tonluk gemideki mürettebatı kurtarmak için operasyon başlatıldı. En az yedi denizci suya atlayarak kaçtı; 23 kişi helikopterle ve botlarla kurtarıldı. Ancak yangına müdahale etmeye çalışan bir denizci öldü.



Batma riski var

Yangın Ameland adasının 27 kilometre açığında meydana geldi. 199 metre uzunluğundaki 'Fremantle Highway' adlı gemi, Almanya'dan Mısır'a otomobil götürüyordu. Gemideki tek bir aracın değerinin ortalama 34 bin Euro olduğu öğrenildi.



Gemideki yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle tüm araçların suya gömülme riskinin devam ettiği açıklandı. Geçen yıl şubatta Portekiz'in Azor adaları açıklarında bir gemide çıkan yangında binlerce lüks otomobil küle dönmüştü.



#Gemi yangını
#Almanya
#Mısır
#Panama
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu