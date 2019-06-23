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Ekonomi Dev işletmenin kaliteli buğdayına yurt dışı ilgisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Dev işletme'nin kaliteli buğdayına yurt dışı ilgisi

TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde büyük bölümü sulu tarım yapılan 530 bin dekar alanda başlayan buğday hasadından bu yıl yaklaşık 185 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Hasadın ardından Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde tercih edilen ve hemen hemen bütün iklim şartlarında güzel verim elde edilebilen ekmeklik buğdaydan 50 bin tonun tohumluk olarak yurt dışına satılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Buğday hasadı başladı.
Buğday hasadı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen "Ceyhan 99" ekmeklik buğday tohumundan 50 bin tonun yurt dışına satılması planlanıyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor.

  • "Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede haziran ayının başında başlayan hasat yüz güldürüyor.

Yaklaşık bir milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştirilen işletmede büyük bölümü sulu tarım yapılan toplam 630 bin dekar alandaki buğday, mercimek ve arpa hasadında 207 biçerdöver, 125 kamyon ve 664 işçi görev alıyor.

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden bu yıl 530 bin dekar alandan 185 bin ton civarında kaliteli buğday elde edilmesi edilmesi hedefleniyor.

  • Bölge ve ülkenin ekonomisine ciddi katkıda bulunan işletmede buğdaylar, ülke çiftçisinin tohum ihtiyacını karşılarken, üründen elde edilen saplar ise samana dönüşerek işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

Hasadın ardından Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde tercih edilen ve hemen hemen bütün iklim şartlarında güzel verim elde edilebilen "Ceyhan 99" çeşidi ekmeklik buğdaydan 50 bin tonun tohumluk olarak ihraç edilmesi bekleniyor.

İşletmenin Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, işletmede hasat işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Altıparmak, "Yaklaşık 630 bin dekar alanda hububat hasadı yapıyoruz. Hasat ettiğimiz buğdaylar çiftçilerimizin tohum ihtiyacını karşılarken saplarla da hayvancılığın kaba yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bu ayın sonunda hasadın bitmesini planlıyoruz. Bu yılki hasattan 185 bin ton buğday, yaklaşık 2 bin ton arpa ve 4 bin ton mercimek rekoltesi beklemekteyiz." dedi.

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"Her yıl talep artıyor"

Muhammet Altıparmak, kaliteli ürün elde etmeye çalıştıklarını, yetiştirdikleri buğdayın tohumluk olarak yurt dışından da ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tohum ihtiyacının bir kısmı yurt içinde tüketilirken bu yıl ise yaklaşık 50 bin ton tohumluk buğdayı yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın hemen hemen her noktasında tutulan bir çeşidimiz 'Ceyhan 99' çeşidi ekmeklik buğday var. Neredeyse bütün iklim şartlarında güzel verim elde edilebiliyor. TİGEM'in en popüler çeşitlerinden. Yaklaşık 2 yıldır buğday ihracatımız vardı ve her yıl talep artıyor. Geçen yıl yaklaşık 20 bin ton gönderdik, bu yıl ise 50 bin ton gönderme hedefindeyiz."

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