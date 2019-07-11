Ekonomi Dev yatırıma yabancı ilgisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev yatırıma yabancı ilgisi

Adana-Yumurtalık’ta petrokimya yatırımına başladıklarını belirten Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yatırımın Türkiye’nin cari açığına 12-15 milyar dolar katkı sağlayacaklarını söyledi. Erdemoğlu, SASA’nın yatırımına dünya çapında 7 kuruluşun ortak olmak istediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Erdemoğlu (Ortada)
İbrahim Erdemoğlu (Ortada)

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, holdingin kuruluşu SASA'nın hedeflerini dün İstanbul'da düzenlenen basın toplansıyla duyurdu. Adana-Yumurtalık'ta petrokimya yatırımına başladıklarını belirten Erdemoğlu, "Cumhurbaşkanımızın bilgi ve destekleri sayesinde bölgede 6,8 milyon metrekare arazi tahsis edildi. Bu araziyle birlikte çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yumurtalık'a 2031 yılına kadar 11,8 milyar dolarlık yatırım yapacağız" dedi.

Basın toplantısına SASA danışmanları olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan’ın da katılması dikkat çekti.

5,2 MİLYAR $’LIK YATIRIM

Bu yatırımların sonunda ülkenin cari açığına yıllık 5,2 milyar dolar katkı sağlayacaklarını vurgulayan Erdemoğlu, dolaylı olarak ise Türkiye'nin cari açığına 12-15 milyar dolar katkı sağlayacakları öngörüsünde bulundu. Erdemoğlu, ÇED raporunun ekim ayında tamamlanacağına işaret ederek, kamulaştırma kararının ardından 2020 yılında SASA'nın ihtiyacı olan 1,5 milyar dolarlık PTA ve MEG ham maddesinin üretimine başlayacaklarını bildirdi.

5 ANA ŞİRKETE BÖLÜNECEK

Erdemoğlu, SASA olarak Yumurtalık'ta yapacakları yatırımı 5 ana şirkete böleceklerini belirterek, gelecekte bu şirketlere yerli ya da yabancı ortak alabileceklerini söyledi. SASA'nın yatırımına dünya çapında 7 kuruluşun ortak olmak istediğini ifade eden Erdemoğlu, bunların 3 tanesinin Japonya, 2 tanesinin Güney Kore, birinin Kuveyt ve diğerinin de Avrupa'dan şirket olduğunu kaydetti. Erdemoğlu, ÇED raporu ve onayların ardından bu şirketlerle görüşeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "SASA'ya ortak almayacağız, SASA'nın alt şirket kuruluşlarına ortak alacağız. Bu ortaklık yüzde 50'yi geçmeyecek, kontrol mekanizması SASA'da olacak."

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