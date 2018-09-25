Ekonomi Dev yolcu gemisi Bodrumda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev yolcu gemisi Bodrum’da

Turizmde ardı ardına rekor rakamlar açıklanırken bir dev yolcu gemisi daha Bodrum’a demir attı. 264 metre uzunluğundaki M/S Marella Dıscovery 2 adlı yolcu gemisinde bin 762 yolcu ve 746 mürettebat bulunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi IHA
M/S Marella Dıscovery 2
M/S Marella Dıscovery 2

Bahama bayraklı dev yolcu gemisi M/S Marella Dıscovery 2, Bodrum’a demir attı. Rodos’tan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 762 yolcu ve 746 mürettebatının olduğu öğrenildi.

Gümrük işlemleri tamamlanarak gemiden inen turistler, Bodrum sahilinde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize giren turistler, güneşin keyfini çıkardı.

Beşinci kez ilçeye gelen ve bu yıl son seferi yapan 264 metre uzunluğundaki M/S Marella Dıscovery 2’nin akşam saatlerinde Chania kentine hareket edeceği bildirildi.

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