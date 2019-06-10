Ekonomi Dev zirveye büyük katılım
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev zirveye büyük katılım

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen, 81 ülkeden katılımcıyı İstanbul'da buluşturan Boğaziçi Zirvesi hazırlıkları hızlandı. Etkinlikle daha büyük bir organizasyona imza atılması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
9. Boğaziçi Zirvesi
9. Boğaziçi Zirvesi

Geçtiğimiz yıl 9'uncusu düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Boğaziçi Zirvesi bu sene 10 yaşına girecek. 10'uncu yılın kendileri için çok özel bir sene olduğunu söyleyen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil, yurtdışında çok önemli temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılbaşından bu yana Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika'da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, Eylül ayı sonuna kadar da Hindistan, Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan’da temaslara devam edeceklerini ifade etti.

Cengiz Özgencil

YOĞUN İLGİ VAR

Yaptıkları temaslarda Boğaziçi Zirvesi ile ilgili faaliyetleri ve zirvenin kapsamını anlattıklarını belirten Özgencil, yabancıların zirve ile çok ilgilendiğini ve kendilerinin de gittikleri ülkelerde gayet iyi karşılandıklarını söyledi. Türkiye ile ilgili olarak önemli mesajlar verdiklerini belirten Özgencil, yabancıları hem zirveye hem de Türkiye'de yatırıma davet ettiklerini aktardı. Boğaziçi Zirvesi kapsamında geçtiğimiz yıl 380 milyon dolarlık da iş anlaşması yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Özgencil, 10'uncu yıla özel olarak daha yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

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