Devler liginden Tahıl Koridoru teşekkürü

Hindistan’ın ev sahipliğinde bu yıl “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” ana temasıyla düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE’Yİ ERDOĞAN TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında “Liderler Alanı”nda bir araya geldi. Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Tek Dünya” temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

BM SÖZLEŞMESİNE UYGUN HAREKET EDİN

G20’nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayımlandı. G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi. G20 Sonuç Bildirgesinde öne çıkan başlıklar şöyle: “Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM’nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

RUSYA’YA TAHIL ÇAĞRISI

Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna’dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz. G20 Maliye bakanları ve Merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek. G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

TAKİP VE TEŞVİK EDECEĞİZ

Gelişmekte olan ülkeler için 2030’a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız. Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz.”

Olaf Scholz (solda)

Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili temaslar kapsamında ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Lula da Silva (solda)

NAHYAN, SİLVA VE SUK-YEOL’LE GÖRÜŞTÜ

Görüşmenin ardından Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhammed bin Zayid Al Nahyan

LİDERLER TEK TEK BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan sonrasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanları ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı daha sonra Japonya Başbakanı Kişida Fumio’yu kabul etti.

Ajay Banga Yoon Suk-yeol

SCHOLZ’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u da kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ele alınırken Türkiye-AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, Scholz’a, kısa bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmelerde hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile de bir araya geldi.

Saldırılara asla izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki görüşmede konuşan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro’yu selamlayarak sözlerine başladı.

İSLAM VE YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürünü hakim kılmaları gerektiğini ifade ederek, “Hemen her gün ‘ifade özgürlüğü’ kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

MIKTA GİBİ OLUŞUMLAR ÖNEM ARZ EDİYOR

Uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı, temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, “MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda krizi ile mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Çözüm üretme kabiliyeti azalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA’yı 10 yıl önce küresel iletişime ve ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aralarındaki işbirliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte, MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe katetti. Yine bu dönemde, küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü. Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır. Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken, uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır.”

Lider eşlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle halk arasında “Pusa Enstitüsü” olarak bilinen Hindistan Ziraat Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulundu. Erdoğan, enstitüye gelişinde, G20 eş programlarına ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanının Eşi Kyoko Jaishankar tarafından karşılandı. Lider eşleriyle buradaki Nanaji Deshmukh Bitki Fenotik Merkezi’ni ziyaret eden Erdoğan, Hindistan’da Uluslararası Darı Yılı olması dolayısıyla merkezdeki darı temalı stantları gezerek yetiştirilen ürünler ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, ziyaret sonunda lider eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Putin, Şi ve Sanchez zirveye katılmadı

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD’nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20’ye bu yıl İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid testi pozitif çıktığı için zirveye katılamadı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin’i Başbakan Li Çiang, Rusya’yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil etti.











