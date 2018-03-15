EkonomiDevlet 99 milyar TLden vazgeçecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KDV Kanunu ile devlet 9 milyar TL'den vazgeçecek

Devlet 9.9 milyar TL'den vazgeçecek

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklikler öngören ve sonraki döneme devreden KDV'nin bir takvime bağlı iade edilebilmesinin önünü açan tasarının etki analizine göre 2018-2020 yılları arasında bütçede yaklaşık 9.9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

Haber MerkeziReuters
KDV Kanunu ile devlet 9 milyar TL'den vazgeçecek
KDV Kanunu ile devlet 9 milyar TL'den vazgeçecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine dün başlanan ve 10 maddesi kabul edilen 25 maddelik "KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine bugün devam edilecek.

YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL

Komisyon'da Maliye Bakanlığı tarafından dün dağıtılan etki analizine göre, tasarı ile düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından bu yıl 546.5 milyon TL, 2019'da 354 milyon TL ve 2020 yılında ise 9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

BAKAN AĞBAL: MÜKELLEFLERİN HAKLARI GÜÇLENDİRİLECEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal tasarının temel amacını "yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmek" olarak açıkladı.

12 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Kanun tasarısı içerisindeki en önemli düzenlemenin, “İndirim yoluyla giderilemeyen, sonraki döneme devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması” olduğunu belirten Ağbal, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV’nin, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacağını belirtiyor. Düzenlemeyle KDV iadelerinin 12 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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