DevSecOps Days İstanbul 2025 başlıyor: Yapay zekâ ile siber güvenlikte yeni dönem

Bilişim Teknolojileri Derneğinden (BT) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini destekleyen en yenilikçi organizasyonlardan biri olan DevSecOps Days İstanbul, bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

DevSecOps Nedir?

DevSecOps, yazılım geliştirme süreçlerinde güvenliği her aşamada ön planda tutmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu terim, "Development" (Yazılım Geliştirme), "Security" (Güvenlik) ve "Operations" (Operasyon) kelimelerinin birleşiminden oluşur. DevSecOps, yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerine güvenliği entegre eder ve güvenlik önlemlerini, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasına dahil eder. Bu yaklaşım, otomasyon ve sürekli entegrasyon yöntemleri kullanarak, güvenlik açıklarını en aza indirgemeyi hedefler.

Yapay Zeka ile Siber Güvenlikte Yeni Bir Dönem Başlıyor

BT Derneği, siber güvenlik alanındaki en yeni gelişmeleri ve trendleri katılımcılarla paylaşmak için üçüncü kez DevSecOps Days İstanbul etkinliğini düzenliyor. Bu yılki etkinlikte, yapay zekanın siber güvenlikteki rolü ve tehdit algılama mekanizmalarındaki dönüşüm ele alınacak. Alanında uzman yerli ve yabancı isimlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, DevSecOps yaklaşımını daha geniş kitlelere tanıtmayı ve sektördeki bilgi paylaşımını artırmayı hedefliyor.

Dünyaca Ünlü Konuşmacılar Etkinlikte

Etkinlikte, dünya çapında tanınmış isimler konuşma yapacak. Katılımcılar, Hasan Yaşar, Aaron Rinehart, Yusuke Narita, Andrew Clay Shafer ve Omar Khawaja gibi alanında öncü isimlerden değerli bilgiler alacak. Etkinlik, siber güvenlik uzmanları, yazılım geliştiriciler, sistem yöneticileri, güvenlik analistleri ve DevOps ekipleri için büyük bir fırsat sunacak.

BT Derneği Başkanı Mehmet Ali Serttaş

BT Derneği Başkanı Serttaş: Türkiye'nin Teknoloji Hamlesi İçin Kritik Bir Adım

BT Derneği Başkanı Mehmet Ali Serttaş, etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yapay zeka, Türkiye’nin teknoloji hamlesinde kritik bir rol oynuyor. AI destekli çözümler sayesinde yazılım geliştirme süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. DevSecOps Days İstanbul, bu dönüşümün en önemli platformlarından biri olacak” dedi. Etkinlik, Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemine katkı sağlamayı ve küresel platformda Türkiye’nin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

İki Günlük Etkinlik Programı

DevSecOps Days İstanbul 2025, zengin bir programla katılımcılarına kapsamlı bir deneyim sunacak. Etkinlik, 28 Mayıs 2025 tarihinde alanın öncü isimlerinin katılımıyla paneller ve konferanslar düzenlenecek. Katılımcılar, yapay zekanın siber savunma stratejilerine etkisini tartışma fırsatı bulacak. 29 Mayıs 2025’te ise uygulamalı atölye çalışmaları ve teknik eğitimlerle katılımcılar DevSecOps süreçlerini birebir deneyimleme imkânı bulacak.

Türkiye, Küresel Siber Güvenlik Arenasına Çıkıyor

DevSecOps Days İstanbul 2025, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki gelişmelerini dünya sahnesine taşımayı hedefliyor. Kamu ve özel sektörden önemli isimleri bir araya getirecek etkinlik, Türkiye’nin DevSecOps alanındaki küresel rolünü güçlendirmeye katkı sağlayacak.



