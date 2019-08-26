Ekonomi DHL İstanbuldandünyaya açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DHL İstanbul'dan dünyaya açılacak

DHL Express, İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptı. DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi Claus Lassen, "Türkiye, dünyada merkezi bir yerde. Bizim buradaki amacımız Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DHL Express, İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptı.
DHL Express, İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptı.

Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz" dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı'nda da 135 milyon avroluk yatırım yaptıklarını belirten Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Orada büyük bir tesisimiz var ve tam otomasyona sahip bir operasyon merkezi" açıklamasında bulundu.

BÖLGESEL MERKEZ ROLÜ

Lassen, Türkiye'nin dünyada merkezi bir yerde olduğunu, kendilerin de Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul, çok iyi bir lokasyonda. Çoğu yere 2-3 saat uzaklıkta ve bu mükemmel bir şey. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden yakınız. Gerekli teknolojiye sahibiz. Kapasitemiz bir 40 bin metrekarelik alana daha yeter. Eğer büyümemiz gerekirse bunu yaparız. Türkiye'de 2019 yılının ilk yarısı çok iyi geçti. Şirket olarak çift haneli rakamlarda büyüyoruz. Bu büyümeyi ağırlıklı olarak ihracat oluşturuyor. 2019'un ikinci yarısında daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Oldukça iyimseriz."

Türkiye'ye çok güveniyoruz

Claus Lassen

İşlerinin yüzde 15'ini e-ticaretin oluşturduğunun altını çizen DHL Express Türkiye CEO'su Lassen, "Bizim ana işimiz firmadan firmaya (B2B). B2B büyümeye devam ediyor. Türkiye'de ekonominin iniş çıkışlarına rağmen biz Türkiye'de iyimseriz" şeklinde konuştu. Türkiye'de yükselen bir piyasa olduğuna dikkat çeken Lassen, "Biz, Türkiye'ye ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyoruz. DHL Express'in ana merkezi de Türkiye'ye çok güveniyor. Türkiye'nin temeli oldukça güçlü. İş gücü, eğitim olarak Türkiye iyi bir konumda ve Türkiye ekonomisi dünyada ilk 15'de" ifadelerini kullandı.

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