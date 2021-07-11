Ekonomi DHMİ uçuş trafiği yönetiminde Avrupa birincisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' Avrupa birincisi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin Hava Trafik Kontrol Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa'da birinci sırada yer aldı. 4 Temmuz'da 3 bin 629 uçuşla hava trafiğinin pik yaptığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yani her 23 saniyede hava sahamızda bir uçuş gerçekleşti. Veriler, havacılığımızın süratle salgın öncesine dönmekte olduğunun habercisi" dedi.

Haber Merkezi AA
DHMİ uçuş trafiği yönetiminde Avrupa birincisi
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre, 324 bin 706 trafikle DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi, ilk çeyrekte olduğu gibi ocak-haziran döneminde de Avrupa'nın önde gelen hava trafik kontrol merkezlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Karlsruhe (Almanya) kontrol merkezinde 314 bin 931, Maastricht'te (Hollanda) 288 bin 30, Londra'da 231 bin 853, Paris'te 215 bin 404 ve Roma'da 143 bin 758 hava trafiği gerçekleşti.

324 bin 706 trafik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezinin, bu yılın ilk 6 ayında yönettiği 324 bin 706 trafikle Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi.

Avrupa birincisi

Karaismailoğlu, "Türk hava sahasını kullanan hava araçlarına hava trafik kontrol hizmeti sağlayan DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezimiz, yılın ilk 6 ayında uçuş trafiği yönetme bakımından Avrupa'nın tüm diğer büyük merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı. Bu başarılar bizi gururlandırıyor. Başarılar tesadüfle olmuyor, çalışıyoruz ve karşılığını alıyoruz" dedi.

3 bin 629 uçuş

Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da 3 bin 629 uçuşla hava trafiğinin pik yaptığına işaret ederek, "Yani her 23 saniyede hava sahamızda bir uçuş gerçekleşti. Kontrol ve koordinasyonu sağlanan askeri hava araçları ile eğitim uçuşları da dikkate alındığında Türk hava sahasının yoğunluğunu gösteren bu veriler, havacılığımızın süratle salgın öncesine dönmekte olduğunun habercisi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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