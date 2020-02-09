Dijital bankacılık istihdamı düşürdü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Aralık 2019 dönemine ilişkin mevduat ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan “Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri” raporu yayımlandı. Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesinin, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artmasının ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesinin şube ve çalışan sayısında etkili olduğu gözlendi. Nitekim 2019 sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 188 bin 837 kişi olarak kayıtlara geçti. Raporda, “Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 670 kişi, bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi (yüzde 2) azaldı. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49” oldu denildi.

255 ŞUBE KAPANDI

Aralık 2019 itibarıyla bankalarının şube sayısı 10 bin 199 olarak rapora işlendi. Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 90, bir önceki yıla göre ise 255 azaldı. Mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı da 298 oldu. Geçen yıl aralık sonu itibarıyla, 100 bin kişiye düşen çalışan sayısı 2018 sonuna göre 7 puan gerileyerek 227 olduğu ifade edilen açıklamada, 100 bin kişiye düşen şube sayısının ise aynı dönemde 0,5 düşerek 12,3 olduğu bildirildi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 51'İ KADIN

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Türkiye’de faaliyet gösteren 52 bankada çalışanların yüzde 51’i kadınlardan yüzde 49’u erkeklerden oluşuyor. Geçen yıl sonu itibarıyla, çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8'i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu. Bu oran orta öğretim için yüzde 13.