Dijital dönüşümde önemli işbirliği

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’na (TÜSİAD SD2) bu yıl da desteğini sürdürüyor. Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere yönelik çözüm üretilmesinde önemli bir rol oynuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor.
BAŞVURULAR 10 EKİME KADAR
- Başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar kabul edilecek. Sanayide Dijital Dönüşüm-TÜSİAD SD2 Programı’nın 2021 yılı 1. Çağrı Dönemi online basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya TÜSİAD Sanayi Politikaları Başkanı Fatih Ebiçlioğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Nurşen Numanoğlu katıldı.