Dijital dönüşümde önemli işbirliği

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’na (TÜSİAD SD2) bu yıl da desteğini sürdürüyor. Program, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere yönelik çözüm üretilmesinde önemli bir rol oynuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor.

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