Ekonomi Dijital ödemelerde dikkatli olun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital ödemelerde dikkatli olun!

Experian Siber Güvenlik Ülke Lideri Ayaz, internetin yaygınlaşmasıyla dolandırıcılığın sanal ortama sıçradığının altını çizerek, kullanıcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Experian Siber Güvenlik Ülke Lideri Murat Ayaz, internetin yaygınlaşması ile dolandırıcılığın sanal ortama kaydığına vurgu yaparak, kullanıcıların dolandırıcıların tuzağına düşmemek için internet alışverişlerinde temkinli olması gerektiğini söyledi.

Murat Ayaz

TANINMIŞ KİŞİLER ADINA HESAP

Ayaz, kötü niyetli kişilerin sosyal medya dolandırıcılığı, sahte e-ticaret siteleri, internet ve sosyal medya üzerinden ürün ve hizmet satış vaadi ve internet ve hizmet sağlayıcıları adına gönderilen mesajlar olmak üzere 4 temel başlıkta dolandırıcılık yapabildiklerini anlattı. Dolandırıcıların tanınmış kişi ve kurumlar adına sosyal medya hesabı açtıklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti: " Dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesaplarından gönderdikleri 'linki ilk tıklayan 100 kişiye bin lira', 'bedava internet paketi', 'ucuz akıllı telefon' gibi vaatler içeren mesajlar ile müşterileri sahte internet sitesine yönlendiriyor. Bu linki tıklayıp sahte sitelere giren kişilerin ise kişisel bilgileri, internet hesapları, kart numaraları ve şifreleri gibi bilgileri ele geçiriliyor."

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