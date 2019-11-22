Dijitalde hedef 500 bin yazılımcı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelirin 94 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Beş senede piyasa beş kat büyüdü. Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. Türkiye'deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor" dedi.

Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını İstanbul'da bir araya getiren mobil uygulama fuarı Mobilefest, bugün kapılarını açtı. Etkinliğin açılışında konuşan Varank, fuarın 15 binden fazla teknoloji gönüllüsüne ev sahipliği yapmasının beklendiğini hatırlattı.

UYGULAMALARIN SADECE YÜZDE 14'Ü YERLİ

Bu sürece, mobil yaşamın da ciddi bir damga vurduğunu belirten Varank, "Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016'da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı" şeklinde konuştu.

Türk milletinin teknolojiye ve mobil uygulamalara çok meraklı olduğunu dile getiren Varank, fakat kullanılan uygulamaların sadece yüzde 14'ünün yerli olduğunu aktardı. Varank, bu durumun hem yurt içindeki firmalar hem de bağımsız geliştiriciler için büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında olduğunu söyledi.

Tekno girişime destek

Hükümet ve Bakanlık olarak girişimcilerin, gençlerin yanında olduklarına işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem girişimcilik desteklerimizle, hem de yazılım sektörüne yönelik programlarımızla sizlerin yanındayız. KOSGEB ve TÜBİTAK’ın sunduğu desteklere ek olarak, Ar-Ge merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara bir takım ayrıcalıklar tanıyoruz. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yazılım geliştirmenin maliyeti, bu işin getirisiyle karşılaştırdığınızda neredeyse devede kulak kalıyor. Ürettiğiniz yazılımı, küresel piyasalara sunmanın önünde de neredeyse hiçbir engel yok. Mal ve hizmet ihraç ederken, kotasyonlar, gümrükler, standartlarla uğraşırken yazılım alanında böyle sınırlamalarla karşılaşmıyorsunuz."