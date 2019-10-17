Ekonomi Dijitalleşme ile iş modeli dönüşüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijitalleşme ile iş modeli dönüşüyor

İş makinaları sektöründe önemli bir yere sahip olan Borusan Cat, geleneksel iş yapış modelini dijital teknolojilerle dönüştürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Günaydın
Özgür Günaydın

Nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve büyük veriden beslenerek, servis ve ekipman sağlayıcısından, “müşterinin çözüm ortağı” noktasına ulaşıyor.

Teknolojik çözümlerini ve revizyon merkezini tanıtmak için önceki gün Borusan Cat Gebze Revizyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Şirketin dijitalleşme yolculuğunda geldiği noktayı ve hedeflerini anlatan Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, 25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9,5 milyon dolar ciro ile yola çıkan şirketin, bugün faaliyetlerine 6 ülkedeki 2 bin 500’den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar seviyesindeki cirosuyla devam ettiğini aktardı.

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