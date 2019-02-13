Ekonomi Dilimi 2 liradan satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pastırmanın dilimi 2 lira

Dilimi 2 liradan satılıyor

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL'den satılıyor.

Haber Merkezi DHA
Pastırmanın kilo fiyatı 150 TL'yi aşıyor
Pastırmanın kilo fiyatı 150 TL'yi aşıyor

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu

Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten pastırma ve sucuk satıcısı Yusuf Tilgen, "11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur. Sırt pastırma 144 TL, bonfile pastırma 156 TL, tütünlük pastırma 155 TL ve seçme pastırmamız da 125 TL'dir. Bir dilim pastırmamız 2 TL'ye tekabül etmekte" dedi.

Et fiyatları pastırmayı da vurdu.

YÜZDE 4 ZAM GELDİ

Pastırmayı hediye olarak alanların çoğunlukta olduğunu ifade eden Tilgen, "Bunlar daha önce 1'er kilo olarak gidiyordu. Daha sonra bu yarım kilo ve şimdi grama kadar düştü. İnsanların pastırma tüketimi biraz daha az oldu. Pastırmaya en son yüzde 4 zam geldi. Asgari ücretin yükselmesi, elektrik zamları, benzine ve mazota gelen zamlarla beraber bunlarda da artış oldu. Şu anda satışlardan memnun değiliz" diye konuştu.

  • KİLOSU 146 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
  • Kayseri Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada da 'düşük kalite pastırma'nın kilosunun 75- 85 TL arasında, 'sırt pastırma'nın 90-134 TL arasında, 'bonfile pastırma'nın ise 96- 146 TL arasında satıldığı belirtildi.

Kayseri'de pastırmanın dilimi 2 lira
OYNAT 01:24
Kayseri'de pastırmanın dilimi 2 lira
Kayseri'nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kilogramı 120 ile 155 TL arasında değişen pastırmanın bir dilimi ise 2 TL'den satılıyor.
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