Ekonomi Dinçkök ailesinin acı kaybı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dinçkök ailesinin acı kaybı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, vefat etti. Ünlü iş adamının cenazesi bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök
​Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök

İş dünyasının önemli isimlerinden Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, dün İstanbul’da hayatını kaybetti. Akkök’ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek. Akkök Holding’den yapılan açıklamada, “Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKETİ BİRÇOK SEKTÖRDE HİZMET VERİYOR

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan ve Kimya, enerji ve gayrımenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ali Raif Dinçkök, 74 yaşındaydı. Bir süredir kolon kanseriyle mücadele eden Dinçkök, İstanbul’un en popüler alışveriş merkezlerinden olan Akmerkez’in de ortaklarındandı. Aile şirketi olan Akkök Holding bünyesinde 5 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Holding bünyesinde ayrıca biri yurt dışında olmak üzere 18 ticaret ve sanayi şirketi ile 18 üretim tesisi yer alıyor.

BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTI

Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'de başladı ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza attı.

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