Dipsiz Göl Şelalesi'nde ziyaretçi akını

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi'nde, yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl Şelalesi, kışın donan sarkıtlarıyla, yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan şelale, gölden gelen suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşuyor.

Dipsiz Göl ve şelalesi yayla evleri, çeşmeleri, piknik alanları, içerisinde sarkıtları bulunan küçük çaplı mağaraları ve doğal güzelliğiyle doğaseverler ve piknikçilerin uğrak yeri oldu.

Özçekim yaparak bu güzellikleri fotoğraflayan ziyaretçiler, şelalenin buz gibi suyunda sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı buluyor.

Kayalık yamaç üzerinden yaklaşık yüz metre uzunluğa sahip demir merdivenle inilen şelalenin zeminindeki ahşap köprü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerden Nurettin Sazak, "İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaz aylarında Hafik'e geliyorum. Yazın tatile geldiğimde fırsat buldukça burayı ziyaret ediyorum. Bir kez gelip görenin her yıl gelmek isteyeceği doğaya ve güzelliğe sahip. Hemen hemen her yerde tatlı su kaynakları, çeşmeler var" diye konuştu.

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