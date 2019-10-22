Ekonomi Dış şoklara hazırlıklıyız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış şoklara hazırlıklıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Türkiye çok ciddi yaptırım tehditlerine maruz kaldı. Türk ekonomisi çok ciddi bir direnç gösterdi iç ve dış şoklara karşı” dedi. TRT World Forum’da konuşan Albayrak, ekonominin beklenenden daha iyi bir şekilde dengesini oturttuğunu ve son on yılda yıllık yüzde 5’lik büyüme gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

TRT World Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini anlattı. Ekonominin bu yılı büyümeyle kapatmayı beklediklerini belirten Albayrak, dünya düzeninin sorunlara çare olmadığını söyledi. Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Albayrak, AK Parti ile milletimiz üst ve orta seviyeye taşındı. Türkiye endüstri ülkesi olma yolunda. Son 17 senede çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türkiye bu dönemde çok güçlü altyapı oluşturdu. 10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük. Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor" dedi.

DOLAR TEKELİ TEHLİKELİ

  • Uluslararası ödeme sistemindeki tekele sahip olunmasının ABD’ye yaptırımları tehdit olarak kullanma imkanı verdiğine dikkat çeken Albayrak, “Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi ulusal para birimleriyle anlaşmalarını yaptı. Başkalarının toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmek mevcut çatışmaları ileri götürecektir. Yeni dünya düzeni kurmalıyız" diye konuştu.

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