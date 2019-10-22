Dış şoklara hazırlıklıyız

TRT World Forumu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini anlattı. Ekonominin bu yılı büyümeyle kapatmayı beklediklerini belirten Albayrak, dünya düzeninin sorunlara çare olmadığını söyledi. Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğunu vurgulayan Albayrak, AK Parti ile milletimiz üst ve orta seviyeye taşındı. Türkiye endüstri ülkesi olma yolunda. Son 17 senede çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türkiye bu dönemde çok güçlü altyapı oluşturdu. 10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük. Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor" dedi.

DOLAR TEKELİ TEHLİKELİ

Uluslararası ödeme sistemindeki tekele sahip olunmasının ABD’ye yaptırımları tehdit olarak kullanma imkanı verdiğine dikkat çeken Albayrak, “Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi ulusal para birimleriyle anlaşmalarını yaptı. Başkalarının toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmek mevcut çatışmaları ileri götürecektir. Yeni dünya düzeni kurmalıyız" diye konuştu.