Ekonomi Dış ticarete en iyi banka ödülü Akbankın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticarete en iyi banka ödülü Akbank'ın

Euromoney’nin “Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması”nda Akbank, Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası seçildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ihracatı ekonomik kalkınmanın en temel araçlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Binbaşgil, “Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını başarmak için Akbank olarak desteğimizi sürdürüyoruz. İzlenen başarılı politikalar sonrası ihracatımız 180 milyar doları aşarak rekor tazeledi. Biz de dış ticaretin finansmanına odaklandık ve bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bir yandan mevcut ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ihtiyaçlarına güncel çözümler sunuyor, diğer yandan da ülke genelindeki dış ticaret yöneticilerimizin verdiği danışmanlık hizmeti ile yarının potansiyel ihracatçılarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz” dedi. Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ise, yenilikçi ürünlerde ihracatçıya en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktardı.

Cari fazla seriye bağladı
EKONOMİ
Cari fazla seriye bağladı
Niğdede yangın faciası

Niğde'de yangın faciası

Hacıbekirli köyündeki bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
FETÖ CHPnin eseri

FETÖ CHP'nin eseri

Teröristbaşının CHP ile ilişkisi 15 yaşındayken başladı.
Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması

Hedefimiz ateşkesin kalıcı olması

Erdoğan: İtalya'nın gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz.
Ruhani'den gizlendi

Ruhani'den gizlendi

​Uçak skandalı İran devletindeki çatlağı ortaya gösterdi.
Vurdu fotoğrafını çekti

Vurdu fotoğrafını çekti

​Amerikan kanalı Kasım Süleymani suikastine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Siyaset Akademisi başlıyor

Siyaset Akademisi başlıyor

Kayıtlar 27 Ocak tarihine kadar sürecek.

Yüzde 76’sı kadın ve çocuk

Yüzde 76’sı kadın ve çocuk

​İdlib'ten 312 bin sivil Türkiye sınırına geldi.

Borsa’dan yeni rekor

Borsa’dan yeni rekor

​Borsa İstanbul 2018'deki rekor seviyeye iyice yaklaştı.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
Merih Demiral'dan<br>üzen haber

Merih Demiral'dan
üzen haber

​Milli futbolcunun sakatlığına dair üzen detay.
Hasan'a Valilik sahip çıktı

Hasan'a Valilik sahip çıktı

​Sosyal medyadaki videosu izleyenleri duygulandırdı.
Haftanin'den acı haber

Haftanin'den acı haber

Bir askerimiz ile güvenlik korucumuz şehit oldu.
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

Hafter imzalamak için süre istedi.
23 ayın zirvesinde

23 ayın zirvesinde

Tahvil faizi ise ​son iki yılın en düşük seviyesinde.
Risk primi son <br>20 ayın en düşüğünde

Risk primi son
20 ayın en düşüğünde

​Bakan Berat Albayrak, sosyal medyadan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.