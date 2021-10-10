Ekonomi Dış ticarette tropik meyve hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticarette tropik meyve hamlesi

İklim koşullarına göre yoğun olarak Antalya ve çevresinde üretilen yaban mersini, kivi, avokado, çarkıfelek, ananas, mango, ejder gibi tropikal meyveler, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dış ticarette tropik meyve hamlesi
Yaban Mersini

Katma değerinin yüksek olması dolayısıyla son yıllarda üretim alanları genişleyen tropikal meyvede, yurt dışı satışları da artıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yapılan tropikal meyve ihracatının yüzde 172 oranında arttığını söyledi.

Bölgeden 1 Ocak-30 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 672 bin 506 dolarlık ihracatın bu yıl aynı dönemde 1 milyon 832 bin 991 dolara ulaştığını dile getiren Çavuşoğlu, ihracatın 1 milyon 311 bin 695 dolarını yaban mersininin karşıladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu yıl bu meyvede yaklaşık yüzde 210’luk bir ihracat artışına imza atıldığını bildirdi.

Ümit Mirza Çavuşoğlu
Ümit Mirza Çavuşoğlu

Anadolu’dan sıfır atıklı sofralar
HAYAT
Anadolu’dan sıfır atıklı sofralar

Türk gıdasının Avrupa çıkarması
EKONOMİ
Türk gıdasının Avrupa çıkarması
Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adanada gençlerle türkü söyledi

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.