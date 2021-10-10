Dış ticarette tropik meyve hamlesi

Katma değerinin yüksek olması dolayısıyla son yıllarda üretim alanları genişleyen tropikal meyvede, yurt dışı satışları da artıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden yapılan tropikal meyve ihracatının yüzde 172 oranında arttığını söyledi.

Bölgeden 1 Ocak-30 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 672 bin 506 dolarlık ihracatın bu yıl aynı dönemde 1 milyon 832 bin 991 dolara ulaştığını dile getiren Çavuşoğlu, ihracatın 1 milyon 311 bin 695 dolarını yaban mersininin karşıladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu yıl bu meyvede yaklaşık yüzde 210’luk bir ihracat artışına imza atıldığını bildirdi.

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Ümit Mirza Çavuşoğlu

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