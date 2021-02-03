Ekonomi Rekabet Kurulundan onay çıktı Discovery BluTVye ortak oluyor
İŞ DÜNYASI

Discovery'in BluTV'ye ortak olma girişimine Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı: Discovery BluTV'ye ortak oluyor

Rekabet Kurulu tarafından devralma işlemlerine izin verilen şirketler arasında BluTv de yer aldı. Kurul şirketin ortak kontrolünün Discovery Communication tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, BluTv İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ'nin ortak kontrolünün Discovery Inc’nin tek kontrolündeki Discovery Communication Europe Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Marka Mağazacılık AŞ ile GAP Europe Limited, GAP (ITM) Inc. ve Banana Republic (ITM) Inc. arasında akdedilen Türkiye İçin Yenilenen Franchise Sözleşmesi’nin grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi.

Warburg Pincus LLC’nin tek kontrolündeki Ecom Express Private Limited’in ortak kontrolünün Partners Group AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Arolez Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bir kısım hissesinin Masterbaker Marketing Fzco tarafından devralması işlemine izin verildi.

DE-KA Elektroteknik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Volex Plc tarafından devralınması işlemi onaylandı.

ArcelorMittal S.A’nın tek kontrolünde olan AM InvestCo Italy S.p.A'nın ortak kontrolünün Invitalia -Agenzia Naionale per I'attrazione degli invetimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A tarafından devralması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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